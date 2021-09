Angers AMICALE LAIQUE JULES FERRY Angers, Maine-et-Loire Amicale laïque Jules-Ferry AMICALE LAIQUE JULES FERRY Angers Catégories d’évènement: Angers

Amicale laïque Jules-Ferry AMICALE LAIQUE JULES FERRY, 18 septembre 2021 09:00, Angers

Journée du patrimoine 2021 AMICALE LAIQUE JULES FERRY. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Amicale laïque Jules-Ferry * Découverte et initiation à la boule de fort par les menbres de l’Amical laïque Jules-Ferry. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

AMICALE LAIQUE JULES FERRY 2 RUE DES CAPUCINS, ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Crédits : Gratuit

