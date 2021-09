Caunes-Minervois Allée des carrières Aude, Caunes-Minervois Visite guidée “Safari Marbre” Allée des carrières Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Caunes-Minervois

Visite guidée “Safari Marbre” Allée des carrières, 19 septembre 2021 09:00, Caunes-Minervois. Journée du patrimoine 2021 Allée des carrières. Sur inscription 04 68 76 34 74, 06 33 80 71 38, https://lesmarbrieresdecaunes.jimdo.com/visiter-les-carri%C3%A8res/

Dimanche 19 septembre, 09h00 Visite guidée “Safari Marbre” * Visite de 2h à 2h30. Départ du Lion sculpture monumentale sur l’allée de carrières. Visite des carrières de gris, du roi, du grand incarnat, de Nicola et des Marbrières de Bagnères *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

*

Rdv au Lion monumentale sur l’allée des Carrières

Allée des carrières 11160 Caunes-Minervois Caunes-Minervois 11160 Le Cros Aude

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3033670.jpg 06 83 47 22 44

Voie historique d’accès aux carrières de marbre. Ornée depuis 2011 de sculptures monumentales en marbre de Caunes elle s’enrichit d’un cadran solaire analemmatique.

Crédits : © les Marbrières de Caunes Sur inscription Licence libre

Détails Heure : 09:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Aude, Caunes-Minervois Autres Lieu Allée des carrières Adresse 11160 Caunes-Minervois Ville Caunes-Minervois Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Allée des carrières Caunes-Minervois