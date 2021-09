Nantes Allée de la Maison Rouge Loire-Atlantique, Nantes L’étrange bus de nuit Allée de la Maison Rouge Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 18 septembre, 20h15 L’étrange bus de nuit * Le Collectif Etrange Miroire invite les passager.ères à une expérience audiovisuelle inédite : détourner l’usage traditionnel d’un autobus pour questionner la mémoire et le présent de notre ville. *

samedi 18 septembre – 20h15 à 23h45

15 euros par personne. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

