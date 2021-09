Nantes Allée de la Maison-Rouge 44000 Nantes Loire-Atlantique, Nantes Bains Douches conférences et jeux éducatifs Allée de la Maison-Rouge 44000 Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Bains Douches conférences et jeux éducatifs Allée de la Maison-Rouge 44000 Nantes, 19 septembre 2021 15:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Allée de la Maison-Rouge 44000 Nantes. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Bains Douches conférences et jeux éducatifs * La saga des bains et lavoirs de la Maison-Rouge : une architecture unique, des transformations radicales, un destin aléatoire.

Origami, jeux (pdf “En plan !”), vidéos, etc, sur cobadou.wordpress.com *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

*

Entrée libre, 50 personnes par scéance.

Allée de la Maison-Rouge 44000 Nantes Allée de la Maison-Rouge 44000 Nantes Nantes 44011 Centre Ville Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location80890152.jpg 06 26 87 42 00 http://cobadou.wordpress.com

Découverte des Bains et Lavoirs de la Maison-Rouge pour aborder avec les enfants les sujets de l’hygiène publique, de l’écologie et de l’architecture.

Avec ce patrimoine hygiéniste et industriel, inspiré de l’architecture italienne, les enseignants disposent à Nantes d’un support éducatif unique.

Crédits : Cobadou Gratuit Cobadou

Détails Heure : 15:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Allée de la Maison-Rouge 44000 Nantes Adresse Allée de la Maison-Rouge 44000 Nantes Ville Nantes Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Allée de la Maison-Rouge 44000 Nantes Nantes