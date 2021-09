Poullan-sur-Mer Allée Couverte de Lesconil Finistère, Poullan-sur-Mer Découverte de l’allée couverte de Lesconil Allée Couverte de Lesconil Poullan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Poullan-sur-Mer

Découverte de l'allée couverte de Lesconil Allée Couverte de Lesconil, 18 septembre 2021 10:00, Poullan-sur-Mer Journée du patrimoine 2021 Allée Couverte de Lesconil. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte de l’allée couverte de Lesconil * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Visite libre

Allée Couverte de Lesconil Lesconil, 29100, Poullan-sur-Mer Poullan-sur-Mer 29100 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location99284708.jpg?_ts=1626455172810 02 98 74 03 92 http://www.poullan-sur-mer.fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090312

Allée couverte de Lesconil dite Ty-arc’horriquet et bande de terrain de 2 m de largeur autour.

Crédits : Gratuit Allée couverte de Lesconil – Mairie de Poullan-sur-mer

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Poullan-sur-Mer Autres Lieu Allée Couverte de Lesconil Adresse Lesconil, 29100, Poullan-sur-Mer Ville Poullan-sur-Mer Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Allée Couverte de Lesconil Poullan-sur-Mer