Découverte d’un alambic Alambic municipal, 19 septembre 2021 10:00, Custines. Journée du patrimoine 2021 Alambic municipal. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Découverte d’un alambic * Découvrez les méthodes traditionnelles de distillation des fruits en visitant l’alambic municipal de Custines. Le bâtiment a été construit à l’initiative d’élus passionnés pour maintenir une tradition et un savoir-faire. L’installation, en cuivre, est composée d’une chaudière, d’un chapiteau, d’un col de cygne et d’un serpentin. L’ouverture au public de l’alambic municipal de Custines permet de découvrir l’installation et le fonctionnement de cet alambic fonctionnant encore selon les méthodes traditionnelles de distillation des fruits. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Alambic municipal Place des Terreaux, 54670 Custines Custines 54670 Meurthe-et-Moselle

Élaborée au Moyen Âge par des alchimistes, l’eau-de-vie était censée faire vivre plus longtemps quiconque en boirait. Aujourd’hui à Custines, ce sont les traditions qu’elle fait perdurer. Depuis 30 ans, des passionnés accueillent, à l’alambic municipal, les particuliers désireux de transformer leurs fruits en eau-de-vie. Ouvert à tous les bouilleurs de cru, l’atelier de distillation de Custines perpétue un art qui se transmettait autrefois de père en fils.

L’alambic municipal présente une installation en cuivre dotée d’une chaudière, d’un chapiteau et d’un col de cygne.

Crédits : ©Ville de Custines Gratuit ©Ville de Custines

