Visite contée : Quand la Peste s’en mêle ! Aître Saint-Maclou, 19 septembre 2021 10:00, Rouen. Journée du patrimoine 2021 Aître Saint-Maclou. Gratuit|Sur inscription https://www.weezevent.com/quand-la-peste-s-en-mele

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

Aître Saint-Maclou 186, rue Martainville, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Ancien cimetière charnier datant du XVIe siècle. Il constitue un des rares exemples d’ossuaire de ce type subsistant en Europe.

