"Le Jardin des 5 stèles" : à Nyons un tiers-lieu mémoriel de RELIANCE, à décrire.. Aire des stèles,, 17 septembre 2021

Vendredi 17 septembre, 08h00 “Le Jardin des 5 stèles” : à Nyons un tiers-lieu mémoriel de RELIANCE, à décrire.. * “Le Jardin des 5 stèles” : un tiers-lieu mémoriel de RELIANCE. Les yeux en l’air, vers les racines de cette plante retournée tenue fermement pour qu’on y découvre ce qui, du vivant, échapper à notre regard. Un message, une clé proposée par la stèle du “Jardin des Arômes” sur la Promenade de la Digue. Quand, par delà une aire de jeu pour enfants, quatre autres stèles ancrées dans l’histoire peinent à susciter une même audace de questionnement. Pour un Projet Educatif Territorial initié depuis l’autre côté de la rue, en face de la Maison de Pays peut-être avec et pour les enfants écoliers et les adolescents (collégiens et lycéens), pouvons-nous guérir du ressentiment que ces 4 autres stéles suscitent en les reliant dans le fil de l’histoire et “Au fil de l’Eygues” pour Nyons et sa Communauté de communes et pour le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales.. Le “Jardin des 5 stèles“, un tiers-lieu sans mur ni plafond de verre, terrain expérimental pour Projet Educatif Territorial, pour 1/5/1000 “Petite(s) ville(s) de demain” avec la Délégation Générale à la Cohésion des Territoires, avec travail de mémoire. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 17h30

Entrée libre et accompagnement sur inscription.

Aire des stèles, promenade de la Digue, 26110 Nyons Nyons 26110 Drôme

Promenade des Chantiers de Jeunesse (1940-1944) à Nyons. Une quatrième stèle “En hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et combattants du Maroc et de Tunisie” ouvre une nouvelle aire/ère pour un nouveau travail de mémoire.

Les racines du ciel, Jardin 1/5 stèles Nyons. Michel-Jean LAVEAUD L'OUCIDYS

