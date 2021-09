Thiverval-Grignon AgroParisTech Campus de Grignon Thiverval-Grignon, Yvelines Visite guidée de la falunière de Grignon AgroParisTech Campus de Grignon Thiverval-Grignon Catégories d’évènement: Thiverval-Grignon

Visite guidée de la falunière de Grignon AgroParisTech Campus de Grignon, 18 septembre 2021 14:00, Thiverval-Grignon. Journée du patrimoine 2021 AgroParisTech Campus de Grignon. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite guidée de la falunière de Grignon * À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, le club géologique d’Île-de-France organise le 18 septembre 2021 des visites commentées de la falunière de Grignon, site historique de la paléontologie lutétienne.

Accueil du public de 14h à 16h30 au pigeonnier du domaine de Grignon. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

AgroParisTech Campus de Grignon Avenue Lucien-Brétignières 78850 Thiverval-Grignon Thiverval-Grignon 78850 Yvelines

Domaine national de Grignon dédié à l’enseignement agronomique depuis 1827, actuellement l’un des centres de l’établissement AgroParisTech, grande école européenne d’ingénieurs et de managers dans le domaine du vivant et de l’environnement. Château Louis XIII au sein du campus, Musée du Vivant, domaine forestier et agricole, arboretum et falunière.

