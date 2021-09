Bordeaux Agence Erasmus Bordeaux, Gironde Agence Erasmus+ : Balade découverte de l’architecture de notre immeuble et du quartier de Belcier – Euratlantique Agence Erasmus Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Vendredi 17 septembre, 13h45 Agence Erasmus+ : Balade découverte de l’architecture de notre immeuble et du quartier de Belcier – Euratlantique * Proposition d’une balade découverte de l’immeuble qui accueille l’Agence Erasmus+ et du quartier Belcier – Euratlantique. Cette année, l’Agence française Erasmus+ ouvre ses portes le vendredi 17 septembre dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. Cet évènement fera le lien entre le patrimoine architectural du quartier Belcier et la dimension européenne de sa reconstruction autour du projet Euratlantique. Il sera l’occasion de présenter les activités de l’Agence Erasmus+ et les possibilités offertes pour les structures d’éducation et de formation, ainsi que pour les acteurs associatifs et culturels en termes de mobilité et de coopération européennes. Nous vous proposerons des animations autour des thèmes suivants : – La découverte du quartier Belcier animée par l’association « Alternative urbaine» ;

– L’architecture de notre bâtiment et le projet Euratlantique présentés par les architectes en charge du projet ;

– Les opportunités du programme Erasmus+ avec témoignages et exposition photos. *

vendredi 17 septembre – 13h45 à 17h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Participation sur invitation.

Crédits : ©DR Sur inscription

Détails Heure : 13:45 - 17:00 Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Agence Erasmus Adresse 9 rue des Gamins, 33800 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Agence Erasmus Bordeaux