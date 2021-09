Rodez Aéroport Aveyron, Rodez Circuit “Le Patrimoine vu du ciel” Aéroport Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Circuit "Le Patrimoine vu du ciel" Aéroport, 18 septembre 2021 09:30, Rodez

18 et 19 septembre Circuit “Le Patrimoine vu du ciel” * À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Av’airon Club de Rodez vous propose des vols à tarifs préférentiels pour découvrir les richesses patrimoniales depuis les airs ! *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h30

20€ pour 20 min ou 30€ pour 30 min, sous réserve des conditions météo favorables

Aéroport Route de Decazeville, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron

05 65 61 81 36 http://www.avairon-club.fr https://fr-fr.facebook.com/aeroclub.de.rodez/ Crédits : © Av’airon club Tarif préférentiel|Sur inscription

