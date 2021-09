Liverdun Accueil touristique du Bassin de Pompey Liverdun, Meurthe-et-Moselle Visite guidée de la cité médiévale de Liverdun Accueil touristique du Bassin de Pompey Liverdun Catégories d’évènement: Liverdun

Visite guidée de la cité médiévale de Liverdun Accueil touristique du Bassin de Pompey, 18 septembre 2021 14:00, Liverdun. Journée du patrimoine 2021 Accueil touristique du Bassin de Pompey. Gratuit|Sur inscription tourisme@bassinpompey.fr, 03 83 24 40 40

18 et 19 septembre Visite guidée de la cité médiévale de Liverdun * Cette visite vous emmène à la découverte de l’ancienne cité médiévale du XIIe siècle. Liverdun fut la principale place forte de l’Évêché de Toul. Résidence d’été des évêques, la ville était déjà appréciée pour son art de vivre. Ville classée commune touristique pour ses nombreux monuments historiques, Liverdun a su conserver les bâtiments construits à différentes époques : Moyen Âge et Renaissance essentiellement. Le parcours met en valeur la Porte Haute, la maison du Gouverneur, l’Hôtel Blouët de Camilly, l’église Saint-Pierre avec l’enfeu de saint Euchaire. La place de la fontaine présente de nombreuses niches d’angles abritant des statuettes du Moyen Âge. Les visites proposées à 14h sont spécialement pour les familles. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Masque obligatoire, groupe de 20 personnes maximum. Les visites proposées à 14h sont spécialement pour les familles.

Accueil touristique du Bassin de Pompey 1 place d’armes, 54460 Liverdun Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location73318328.jpg 03 83 24 40 40 https://tourisme.bassinpompey.fr/

En 1717, Blouet de Camilly, évêque de Toul, construit un hôtel épiscopal pour en faire sa résidence d’été. Pour cela, il fait démolir un ancien bâtiment « La Grande Maison » appartenant au chapitre des chanoines.

L’hôtel deviendra par la suite le presbytère.

L’Hôtel de Camilly abrite aujourd’hui le point d’accueil touristique du Bassin de Pompey.

Pour accéder à la cour, on passe sous un très beau porche du XVIe qui appartenait sans doute à l’ancienne « Grande Maison ». On peut admirer les arabesques et volutes de ce portail particulièrement ouvragé.

