Visite guidée d'un abri de la ligne Maginot Abri du Zeiterholz Entrange Cité, Moselle

Moselle

Visite guidée d'un abri de la ligne Maginot Abri du Zeiterholz, 19 septembre 2021 14:00, Entrange Cité

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite guidée d’un abri de la ligne Maginot * *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre. Groupes de 10 personnes selon les arrivées.

Abri du Zeiterholz 30 A Rue de la Forêt, 57330 Entrange Entrange Cité 57330 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57276352.jpg 03 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CCCE.Cattenom/

Construit en surface, en béton armé, l’abri du Zeiterholz étonne par sa mission. Composé de pièces de vie (cuisine, infirmerie, chambres) et d’une usine, il lève le pan sur une fonction souvent méconnue de la Ligne Maginot : le logement des troupes d’intervalles. Ses soldats étaient présents pour assurer une défense continue entre les ouvrages et les casemates et éviter ainsi les « trous » entre les fortifications.

Crédits : ©Lorraine Tourisme Gratuit ©OT CCCE

