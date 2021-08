Cerisy-la-Forêt Abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt, Manche Animation jeune public : atelier de découverte du bestiaire médiéval Abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt

Journée du patrimoine 2021 Abbaye Saint-Vigor. Tarif préférentiel|Sur inscription 02 33 57 34 63, contact@abbaye-cerisy.fr

Vendredi 17 septembre, 11h00 Animation jeune public : atelier de découverte du bestiaire médiéval * Une animation en deux volets proposant d’une part, une observation in situ des modillons sculptés, des chapiteaux historiés romans et des figures animalières présentent sur les pavés du XVe siècle et d’autre part, un atelier de dessins où chaque élève est invité à produire une créature chimérique et sa fiche signalétique mentionnant la désignation de l’animal, sa descritption physique, son mode de vie et ses attributs symboliques. *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 18h00

Sur inscriptions, 1,50€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs. Prévoir un accompagnateur pour huit élèves

Fondée en 1032 par Robert le Magnifique, duc de Normandie, l’Abbaye Saint-Vigor est l’une des plus anciennes abbayes normandes.

Véritable joyau de l’architecture romane normande, son abside, percée de quinze fenêtres sur trois niveaux d’élévation, est un exemple unique.

L’Abbaye est ouverte à la visite d’avril à fin octobre.

Toute l’année pour les groupes sur réservation, à partir de dix personnes.

Tarif préférentiel|Sur inscription

