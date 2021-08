Cerisy-la-Forêt Abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt, Manche Animation pour les scolaires : découverte de l’architecture des abbayes et de la vie monastique Abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt

Manche

Animation pour les scolaires : découverte de l'architecture des abbayes et de la vie monastique Abbaye Saint-Vigor, 17 septembre 2021 11:00, Cerisy-la-Forêt
Tarif préférentiel|Sur inscription 02 33 57 34 63, contact@abbaye-cerisy.fr, http://www.abbaye-cerisy.fr

Vendredi 17 septembre, 11h00 Animation pour les scolaires : découverte de l’architecture des abbayes et de la vie monastique * En petit groupe, les élèves sont invités à construire un arc plein cintre, découvrir l’organisation d’une abbaye, la vie monastique ou encore les jardins des abbayes en devinant le parfum des fleurs qui poussent. *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 18h00

*

Sur inscription, 1,50 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs. Prévoir un accompagnateur pour huit élèves.

Abbaye Saint-Vigor Rue des Sangles, 50680 Cerisy-La-Forêt Cerisy-la-Forêt 50680 Manche

Fondée en 1032 par Robert le Magnifique, duc de Normandie, l’Abbaye Saint-Vigor est l’une des plus anciennes abbayes normandes.

Véritable joyau de l’architecture romane normande, son abside, percée de quinze fenêtres sur trois niveaux d’élévation, est un exemple unique.

L’Abbaye est ouverte à la visite d’avril à fin octobre.

Toute l’année pour les groupes sur réservation, à partir de dix personnes.

Tarif préférentiel|Sur inscription

