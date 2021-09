Saint-Sever-de-Rustan Abbaye Hautes-Pyrénées, Saint-Sever-de-Rustan Visite inédite “Le retour du cloitre !” Abbaye Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Sever-de-Rustan

Visite inédite "Le retour du cloitre !" Abbaye, 18 septembre 2021 14:15, Saint-Sever-de-Rustan Journée du patrimoine 2021 Abbaye. Gratuit

18 et 19 septembre Visite inédite “Le retour du cloitre !” * Exceptionnellement pour les Journées du patrimoine, le cloître quittera le jardin Massey pour retourner à l’abbaye, sous la forme d’une visite guidée. De sa naissance, sculpté par des ateliers, à son mariage avec le cloître de Trie, de l’attachement que lui porta la famille de Mérens, à la publicité qu’en fît l’un des premiers guides touristiques, en passant par sa vente, l’attrait de collectionneurs, la colère des habitants qui tentèrent de s’y opposer, à son transfert à Tarbes, vous saurez tout, ou presque sur l’histoire du cloître.

Abbaye Place d’Espagne, 65140 Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées

Protégée au titre des Monuments historiques, l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Sever-de-Rustan est mentionnée pour la première fois sur un document du XIe siècle. L’architecture de cette abbaye située aux portes de la Bigorre, donne à voir l’histoire mouvementée de la région. Des chapiteaux romans au voûtement gothique, des façades classiques au faste des boiseries Louis XV, l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan nous parvient, de destructions en reconstructions, comme un véritable condensé d’histoire de l’art ! L’abbaye est connue par ailleurs pour son cloître « délocalisé » au XIXe siècle, dont les chapiteaux furent réemployés sur le cloître du jardin Massey de Tarbes.

