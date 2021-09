Saint-Sever-de-Rustan Abbaye Hautes-Pyrénées, Saint-Sever-de-Rustan L’abbaye des lumières Abbaye Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

17 – 19 septembre L’abbaye des lumières * Dans le cadre du projet “Colore ton patrimoine” les élèves des écoles primaires de Peyrun et de Sarriac-Bigorre, proposent leur propre mapping de l’ancienne hôtellerie de l’abbaye rustanaise. Les élèves investissent notre imaginaire en sublimant fronton, volutes et mascarons, de la superbe façade du XVIIIe siècle.

Accès libre. Tous les soirs de 22h à minuit. *

Abbaye Place d’Espagne, 65140 Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées

Protégée au titre des Monuments historiques, l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Sever-de-Rustan est mentionnée pour la première fois sur un document du XIe siècle. L’architecture de cette abbaye située aux portes de la Bigorre, donne à voir l’histoire mouvementée de la région. Des chapiteaux romans au voûtement gothique, des façades classiques au faste des boiseries Louis XV, l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan nous parvient, de destructions en reconstructions, comme un véritable condensé d’histoire de l’art ! L’abbaye est connue par ailleurs pour son cloître « délocalisé » au XIXe siècle, dont les chapiteaux furent réemployés sur le cloître du jardin Massey de Tarbes.

