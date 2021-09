Le Monastère Abbaye Saint-Sernin Aveyron, Le Monastère Visite guidée de l’abbaye Saint-Sernin Abbaye Saint-Sernin Le Monastère Catégories d’évènement: Aveyron

Visite guidée de l’abbaye Saint-Sernin Abbaye Saint-Sernin, 19 septembre 2021 11:00, Le Monastère. Journée du patrimoine 2021 Abbaye Saint-Sernin. Tarif habituel|Sur inscription Handicap auditif|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique http://myrodez.fr, 05 65 75 76 77

Dimanche 19 septembre, 11h00, 15h00 Visite guidée de l’abbaye Saint-Sernin * A l’origine du Monastère, il y a une abbaye bénédictine de femmes fondée au IXe siècle. Les religieuses quittèrent l’abbaye en 1792. Seule une partie des bâtiments fut transformée en atelier de salpêtre communal, la majeure partie étant détruite en 1793. En 1856, la compagnie de Marie-de-Notre-Dame acheta le dernier bâtiment conservé, ainsi que le “Pré-de-Madame” et y établit le couvent de Notre-Dame de Rodez. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Abbaye Saint-Sernin 12000 Le Monastère

Attestée dès le IXe siècle, l’abbaye Saint-Sernin est la plus ancienne abbaye de femmes du Rouergue. Sa présence donna son nom à la commune du Monastère, aujourd’hui propriétaire des lieux.

