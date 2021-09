Léhon Abbaye Saint-Magloire Côtes-d'Armor, Léhon Visite libre de l’Abbaye Saint-Magloire de Léhon Abbaye Saint-Magloire Léhon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Abbaye Saint-Magloire place d’Abstatt 22100,Léhon Léhon 22100 Côtes-d’Armor

Fondé au milieu du 9ème siècle, le monastère bénédictin Saint-Magloire de Léhon s’impose rapidement comme un haut lieu spirituel des bords de Rance. Réformé au 17ème siècle et partiellement reconstruit, l’édifice offre un ensemble complet des espaces nécessaires à la vie conventuelle : église prieurale, cloître, réfectoire, dortoirs ainsi que de remarquables jardins situés en bord de Rance.

