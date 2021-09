Les Sables-d'Olonne Abbaye Saint-Jean d'Orbestier Les Sables-d'Olonne, Vendée Circuit commenté “De l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier au bois Saint-Jean” Abbaye Saint-Jean d’Orbestier Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Circuit commenté “De l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier au bois Saint-Jean” Abbaye Saint-Jean d’Orbestier, 19 septembre 2021 10:30, Les Sables-d'Olonne. Journée du patrimoine 2021 Abbaye Saint-Jean d’Orbestier. Gratuit|Sur inscription 02 51 23 16 00, http://www.lessablesdolonne.fr

Dimanche 19 septembre, 10h30 Circuit commenté “De l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier au bois Saint-Jean” * Visite réalisée par Yanice Michaud, Ville des Sables-d’Olonne. Parcours commenté depuis l’église abbatiale des moines d’Orbestier du XIIe siècle jusqu’aux bunkers de la seconde Guerre mondiale dans le bois Saint-Jean en passant par les vestiges des pêcheries de l’anse aux moines. Entrée sur inscription *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

Entrée sur inscription (ouverture le lundi 13 septembre à 9h)

Abbaye Saint-Jean d’Orbestier Rue de l’abbaye, Les Sables d’Olonne Les Sables-d’Olonne 85180 Château-d’Olonne Vendée

Fondée par Guillaume IX en 1107, l’église abbatiale bénédictine Saint-Jean d’Orbestier est le seul vestige du rayonnement du monastère entre le XIIe et le XVIIIe siècle.

