Les animaux au Moyen Âge Abbaye Saint-Étienne, 19 septembre 2021 15:00, Aubazines.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye Saint-Étienne. Tarif habituel|Sur inscription https://abbaye.aubazine.com/

Les animaux au Moyen Âge

Abbaye Saint-Étienne Le bourg, 19190 Aubazines Aubazines 19190 Corrèze

Le fondateur de l’abbaye, Etienne, se retire comme ermite, vers 1125, dans les bois épais couvrant l’éperon sur lequel est maintenant bâti le village. « Physiquement séparé de tous, mais spirituellement unis à tous », il inaugure l’aventure spirituelle d’Aubazine. Celle-ci est marquée par la fondation d’un monastère double, l’un pour les hommes et l’autre pour les femmes, et l’adhésion à l’Ordre cistercien. À travers les hauts et les bas que traverse toute institution, l’aventure cistercienne s’y poursuit jusqu’à la Révolution française, imprégnant les pierres de l’abbaye de cette sérénité lumineuse qui frappe encore les visiteurs.

Au début du vingtième siècle, l’abbaye qui accueille en son sein la congrégation religieuse du Saint-Coeur de Marie depuis quelque temps déjà, abritera aussi, dans l’orphelinat tenu par les soeurs, une pensionnaire célèbre en la personne de Gabrielle Chanel. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’orphelinat des soeurs servira de couverture pour abriter et sauver de la mort un certain nombre de jeunes femmes et fillettes juives.

Depuis 1965, l’abbaye relève de l’Église grecque melkite catholique , une Église de tradition byzantine unie à Rome.

Aujourd’hui et depuis de nombreuses années déjà, l’abbaye est ouverte aux visiteurs qui viennent suivre la visite guidée de ce bâtiment remarquable du XIIe siècle.

Depuis 2011, elle offre la possibilité de suivre des conférences et des stages en calligraphie et enluminure donnés par des professionnels. De plus, dans le cadre de la découverte d’un édifice inscrit au titre des Monuments historiques, l’abbaye accueille des classes scolaires de différents niveaux. Enfin, des évènements (vins d’honneur, réunions…) peuvent y être organisés.

