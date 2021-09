Andelot-Blancheville Abbaye royale Saint Nicolas de Septfontaines Andelot-Blancheville, Haute-Marne Concert rock-pop-jazz-latino Abbaye royale Saint Nicolas de Septfontaines Andelot-Blancheville Catégories d’évènement: Andelot-Blancheville

Haute-Marne

Concert rock-pop-jazz-latino Abbaye royale Saint Nicolas de Septfontaines, 18 septembre 2021 17:00, Andelot-Blancheville. Journée du patrimoine 2021 Abbaye royale Saint Nicolas de Septfontaines. Tarif habituel

Samedi 18 septembre, 17h00 Concert rock-pop-jazz-latino * *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

8€ adulte ; gratuit -12 ans.

Abbaye royale Saint Nicolas de Septfontaines Route de l’abbaye, 52700 Andelot-Blancheville Andelot-Blancheville 52700 Haute-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location45760282.jpg 03 25 01 34 19 http://www.septfontaines.fr

Cet ancien domaine ecclésiastique de l’ordre prémontré conserve la majeure partie de ses bâtiments conventuels reconstruits au XVIIIe siècle.

La cour d’honneur, dont l’ordonnancement régulier est souligné d’une fine bordure de buis, est ornée en son centre d’une fontaine XIXe siècle dont les eaux jaillissantes éclaboussent allègrement le bassin. La sobriété des façades s’adoucit de bouquets de roses anciennes. À l’arrière et sur le côté de l’aile principale, une pièce d’eau avec son île et son petit pont romantique se déverse par une cascade de rocaille dans le ruisseau qui traverse la propriété. Dans les recoins secrets de l’ancien parc, redevenu une vaste prairie, se cachent quelques fontaines, statues et rocailles moussues.

