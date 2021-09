Exposition autour de « Votez Victorine » Abbaye royale de Royaumont, 18 septembre 2021 14:00, Asnières-sur-Oise.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye royale de Royaumont. Tarif habituel

18 et 19 septembre

Exposition autour de « Votez Victorine »

Victorine Meurant, la jeune femme qui a servi de modèle à Edouard Manet, pour sa célèbre toile de 1862, Le déjeuner sur l’herbe, est doublement à l’honneur ce week-end à Royaumont. Elle a inspiré à Sébastien Laurent un tout nouveau spectacle dansé, proposé aux familles : “Victorine”. Mais, avant cela, elle était déjà l’héroïne d’un album jeune public de Claire Cantais, “Votez Victorine”. L’histoire de cette jeune femme qui se retrouve nue mais qui, après de nombreux rebondissements, finit Présidente de la République est pour l’illustratrice l’occasion de revisiter les tableaux impressionnistes du Musée d’Orsay.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez dans la bibliothèque Henry et Isabel Goüin exceptionnellement ouverte au public, quelques planches originales de l’album de Claire Cantais dont le spectacle Victorine est adapté.

Rencontre dédicace avec Claire Cantais de 16h30 à 18h le dimanche 19 septembre 2021 dans la salle d’exposition

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Tarif de visite de l’abbaye de Royaumont : 10 € (9 €) sur le web / tarif réduit à 7,50 € / gratuit pour les enfants de moins de 7 ans



Abbaye royale de Royaumont Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise 95270 Val-d’Oise

Implantée dans un site préservé au milieu d’étangs et de forêts, Royaumont, fondée en 1228 par Saint Louis, est la plus vaste abbaye de France. Construite pour abriter plus de cent moines, elle a été transformée en filature de coton puis en maison religieuse au XIXe siècle et en hôpital de guerre au cours de la première guerre mondiale. Depuis 1964, elle est la propriété de la Fondation Royaumont, centre international pour les artistes de la musique et de la danse ; 2014 est l’année du cinquantenaire de la Fondation Royaumont, célébrée à l’occasion de 50 manifestations exceptionnelles. L’ensemble des bâtiments au raffinement sobre et élégant a été préservé, à l’exception de l’église, détruite à la Révolution, dont il reste des ruines spectaculaires. L’église a fait l’objet d’une reconstitution en 3D en partenariat avec l’école centrale de Paris, dont le film est dévoilé au public dans la sacristie de l’abbaye depuis mai 2014. Un parc parcouru de canaux, une grotte, un jardin médiéval de plantes médicinales, le jardin du cloître ainsi que le tout nouveau potager-jardin complètent agréablement la visite. Entrée payante.

