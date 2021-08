Visite de l’abbaye du XIIIème siècle et de ses jardins Abbaye royale de Royaumont, 17 septembre 2021 10:00, Asnières-sur-Oise.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye royale de Royaumont. Tarif préférentiel Handicap moteur

17 – 19 septembre

Visite de l’abbaye du XIIIème siècle et de ses jardins

L’abbaye de Saint Louis, chef-d’œuvre de l’architecture gothique édifié entre 1228 et 1235, monumentale et harmonieuse, dotée de grandes voûtes élégantes, séduit autant les individuels, les familles, les scolaires que les groupes adultes.

Promenez-vous dans le parc, irrigué par un important réseau de canaux, et les trois jardins remarquables : le jardin du cloître, le Potager-Jardin et le jardin des 9 carrés.

Déambulez dans les ruines romantiques laissées par l’abbatiale, détruite à la révolution.

Pénétrez dans l’un des plus beaux exemples de réfectoire gothique en France, admirez le plus grand cloître cistercien de France, marchez sur les traces des moines, les gardiens du savoir au Moyen Âge.

Des panneaux numériques tactiles vous racontent 800 ans d’histoire…

Découvrez les multiples vies de l’abbaye (monastère cistercien, abbaye de cour, site industriel, noviciat, hôpital de guerre, résidence de campagne…) et les métamorphoses de chaque salle.

Partagez ce moment d’histoire en famille : des jeux-parcours invitent les enfants à une visite active, le parcours numérique leur propose d’apprendre comment vivaient les moines à l’abbaye.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Tarifs sur place : 7.50€/pers. – 6€/pers. (enfants de 7 à 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi). Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Tarifs préférentiels sur billetterie en ligne www.royaumont.com



Abbaye royale de Royaumont Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise 95270 Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location67051982.jpg 01 30 35 59 70 http://www.royaumont.com

Implantée dans un site préservé au milieu d’étangs et de forêts, Royaumont, fondée en 1228 par Saint Louis, est la plus vaste abbaye de France. Construite pour abriter plus de cent moines, elle a été transformée en filature de coton puis en maison religieuse au XIXe siècle et en hôpital de guerre au cours de la première guerre mondiale. Depuis 1964, elle est la propriété de la Fondation Royaumont, centre international pour les artistes de la musique et de la danse ; 2014 est l’année du cinquantenaire de la Fondation Royaumont, célébrée à l’occasion de 50 manifestations exceptionnelles. L’ensemble des bâtiments au raffinement sobre et élégant a été préservé, à l’exception de l’église, détruite à la Révolution, dont il reste des ruines spectaculaires. L’église a fait l’objet d’une reconstitution en 3D en partenariat avec l’école centrale de Paris, dont le film est dévoilé au public dans la sacristie de l’abbaye depuis mai 2014. Un parc parcouru de canaux, une grotte, un jardin médiéval de plantes médicinales, le jardin du cloître ainsi que le tout nouveau potager-jardin complètent agréablement la visite. Entrée payante.

