Abbaye royale de Fontevraud Abbaye royale de fontevraud, 18 septembre 2021 10:00, Fontevraud-l'Abbaye.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye royale de fontevraud.

18 et 19 septembre

Abbaye royale de Fontevraud

*

Le nouveau musée d’art moderne abritant la collection Martine et Léon Cligman se double d’un parcours d’art composé d’installations d’artistes contemporains réparties dans toute l’abbaye. Cette année, six installations supplémentaires faisant échos à l’actualité viennent compléter l’ensemble.

A toutes volées : Six cloches pour Fontevraud, découvrez l’art campanaire et les coulisses de l’élaboration d’un projet ambitieux : recréer un ensemble de cloches pour le beffroi de l’abbatiale.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 20h00

*



Abbaye royale de fontevraud BP 24, 49590 Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location55644418.jpg 02 41 51 73 52 http://www.fontevraud.fr https://www.facebook.com/abbayedefontevraud,https://twitter.com/fontevraud

L’ORDRE DE FONTEVRAUD / LA MIXITÉ AU MOYEN ÂGE…

C’est en 1101 qu’est fondée l’Abbaye Royale de Fontevraud, par un prédicateur

iconoclaste et visionnaire : Robert d’Arbrissel. L’ordre qu’il crée a pour particularité

d’être « double » (hommes et femmes) et d’inclure des personnes de toutes origines

sociales. L’Abbaye de Fontevraud est alors envisagée comme une « cité idéale », un lieu

d’exaltation de la foi dédié à la prière et au travail, dans l’abstinence, le silence et la

pauvreté. L’ordre de Fontevraud essaime rapidement sur un vaste territoire, allant de

l’Angleterre à l’Espagne.

L’ABBAYE ROYALE / DE L’ASCÈSE AUX MONDANITÉS

À partir de 1189, Fontevraud devient nécropole royale, abritant les sépultures d’Henri

II, d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard Coeur de Lion. En 7 siècles, 36 abbesses, souvent

issues de la haute noblesse, et parfois de sang royal, se succèdent à la tête de l’Abbaye.

Peu à peu, un relâchement de certaines règles se fait sentir, allant de pair avec une

ouverture à la vie mondaine. Nous sommes loin de l’ascèse originelle quand, au 17ème

siècle, sous le « règne » de l’abbesse Gabrielle de Rochechouart, nommée par Louis XIV

en personne, on y joue Esther de Racine !

D’UN ENFERMEMENT À UN AUTRE / SOMBRE PÉRIODE CARCÉRALE

En 1792, suite à la Révolution, la dernière abbesse de Fontevraud est chassée. Douze ans

plus tard, l’Abbaye est transformée en maison centrale par décret napoléonien.

Fontevraud, qui accueille jusqu’à 2 000 prisonniers, est alors considéré comme l’une des

plus dures prisons de France. Pendant la guerre 39-45, plusieurs résistants sont

incarcérés puis déportés. Dix sont fusillés sur place…

LA « CITÉ IDÉALE », IN FINE / LE PUBLIC BIENVENU

En 1963, la prison est fermée et le chantier de restauration des bâtiments commence à

grande échelle. En 1975, l’Abbaye Royale ouvre au public, mettant ainsi un terme à neuf

siècles de vie à huis clos.

Crédits :