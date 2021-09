Animation Jeune public “Chasse aux trésors : À la recherche des blasons” Abbaye, partie publique, 18 septembre 2021 16:30, Lagrasse.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye, partie publique. Gratuit|Sur inscription 04 68 43 15 99

18 et 19 septembre

Animation Jeune public “Chasse aux trésors : À la recherche des blasons”

*

Après quelques définitions t’aidant à comprendre ce qu’est une abbaye,

ta mission sera de trouver tous les blasons qui s’y trouvent et il y en a beaucoup !

Et si tu les as tous trouvés au cours de ta quête, tu gagneras le fameux trésor de l’abbaye…

*

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

*

15 participants maximum



Abbaye, partie publique 4 rive gauche, 11200 Lagrasse Lagrasse 11220 Aude

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2102816.jpg 04 68 43 15 99 https://abbayedelagrasse.aude.fr/

Une petite vallée entourée de collines escarpées au bord de la rivière d’Orbieu : c’est ici qu’a prospéré la plus grande abbaye bénédictine du Languedoc médiéval. En face de cette ostensible silhouette, sur l’autre rive, l’un des « Plus beaux villages de France » invite à découvrir de riches et parfois truculents trésors…

Crédits : © Département de l’Aude Gratuit|Sur inscription © Stéphanie Limongy. Département de l’Aude