18 et 19 septembre

L’envers des jardins

Le projet de La Maison du Banquet et des générations est de « faire lieu » autrement. Faire lieu, c’est ici réinventer la notion de résidence. Chaque année, l’association le “Marque-page” accueille pendant un mois une résidence partagée.

Trois écrivains, chercheurs ou artistes de disciplines diverses, choisis sur projet autour d’un thème par un jury, vont dans un même lieu et une même période, travailler sur leur propositions. De ces confrontations naissent toujours de belles surprises.

À l’automne 2020, entre deux confinements, les projets d’Estelle Chauvard, designer, d’Adrien Genoudet, écrivain, cinéaste et historien, et de Louise Piélat, paysagiste, les ont menés à Lagrasse, pour un mois d’enquêtes et de travail sur des jardins imaginaires ou historiques, sur les projets d’Albert Kahn ou les rangées d’aubergines des jardiniers du village…

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h15

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h15

Abbaye, partie publique 4 rive gauche, 11200 Lagrasse Lagrasse 11220 Aude

Une petite vallée entourée de collines escarpées au bord de la rivière d’Orbieu : c’est ici qu’a prospéré la plus grande abbaye bénédictine du Languedoc médiéval. En face de cette ostensible silhouette, sur l’autre rive, l’un des « Plus beaux villages de France » invite à découvrir de riches et parfois truculents trésors…

