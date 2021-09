Lagrasse Abbaye, partie publique Aude, Lagrasse Visite guidée Abbaye, partie publique Lagrasse Catégories d’évènement: Aude

18 et 19 septembre Visite guidée * Imposante, majestueuse, l’abbaye de Lagrasse a traversé les âges durant 13 siècles. Une histoire riche, trépidante, pour celle qui est devenue l’une des plus puissantes abbayes du sud de la France.

Des décors remarquables, un patrimoine immense, avec des terres allant jusqu’au royaume d’Espagne. Une puissance spirituelle portée par les moines bénédictins.

Venez découvrir celle que l’on appelle “la belle de Lagrasse” ! *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h15

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h15

Abbaye, partie publique 4 rive gauche, 11200 Lagrasse Lagrasse 11220 Aude

Une petite vallée entourée de collines escarpées au bord de la rivière d’Orbieu : c’est ici qu’a prospéré la plus grande abbaye bénédictine du Languedoc médiéval. En face de cette ostensible silhouette, sur l’autre rive, l’un des « Plus beaux villages de France » invite à découvrir de riches et parfois truculents trésors…

