Visite libre Abbaye, partie publique, 18 septembre 2021 10:00, Lagrasse.

18 et 19 septembre

Visite libre

Le parcours de visite est ponctué de pupitres didactiques et de deux films en projection permanente, dont l’un, retraçant l’histoire de l’abbaye de sa fondation à nos jours, est sous-titré en français, anglais ou espagnol. Les applis de visite, “Pays cathare, le guide” et “Castrum, le jeu” : un parcours sur mesure vous attend avec des informations inédites. Les contenus élaborés par des historiens, naturalistes, scientifiques et archéologues vous permettront de vivre une expérience interactive et immersive. A télécharger de préférence avant votre venue.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Abbaye, partie publique 4 rive gauche, 11200 Lagrasse Lagrasse 11220 Aude

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2102816.jpg 04 68 43 15 99 https://abbayedelagrasse.aude.fr/

Une petite vallée entourée de collines escarpées au bord de la rivière d’Orbieu : c’est ici qu’a prospéré la plus grande abbaye bénédictine du Languedoc médiéval. En face de cette ostensible silhouette, sur l’autre rive, l’un des « Plus beaux villages de France » invite à découvrir de riches et parfois truculents trésors…

Crédits : © Jean-Louis Camilleri Gratuit © Stéphanie Limongy. Département de l’Aude