Samedi 18 septembre, 20h00 Pièce de théatre : le malade imaginaire * Théatre par le théatre de la grange samedi 18 sept à 20h

Visite guidée de l’église Notre-Dame du breuil-Benoit du XIIe siècle *

samedi 18 septembre – 20h00 à 21h30

*

Théatre 12€/5€/gratuit <8 ans, visites 5€

Abbaye Notre-Dame du Breuil-Benoit Lieu dit Le Breuil-Benoît, 27810 Marcilly-sur-Eure Marcilly-sur-Eure 27810 Eure

Église abbatiale du XIIe s. Nef cistercienne. restauration au XIXe par le Comte G. de Reiset. Vitraux XVIe XIXe s.

