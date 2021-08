Lahonce Abbaye Notre-Dame de l’Assomption Lahonce, Pyrénées-Atlantiques 900 ans vous contemplent Abbaye Notre-Dame de l’Assomption Lahonce Catégories d’évènement: Lahonce

Pyrénées-Atlantiques

900 ans vous contemplent Abbaye Notre-Dame de l’Assomption, 17 septembre 2021 10:00, Lahonce. Journée du patrimoine 2021 Abbaye Notre-Dame de l’Assomption. Gratuit 06 73 40 13 07

Vendredi 17 septembre, 10h00, 15h00 900 ans vous contemplent * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 15h00 à 17h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire.

Abbaye Notre-Dame de l’Assomption Avenue de l’Abbaye, 64110 Lahonce Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/false 05 59 31 55 10 https://wwwabbayedelahonce-lesamis.fr

Abbaye romane construite au XII siècle par les Prémontrés, centre de chrétienté du Labourd et de la Navarre. Elle a été le départ de la stabilisation de cette région et de son essor économique.

Crédits : ©Madame Louis Ecizo Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Lahonce, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Abbaye Notre-Dame de l’Assomption Adresse Avenue de l'Abbaye, 64110 Lahonce Ville Lahonce Age minimum 7 Age maximum 13 lieuville Abbaye Notre-Dame de l’Assomption Lahonce