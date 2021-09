Charenton-du-Cher Abbaye Notre-Dame de Bellavaux Charenton-du-Cher, Cher A la recherche du bourg médiéval Abbaye Notre-Dame de Bellavaux Charenton-du-Cher Catégories d’évènement: Charenton-du-Cher

Cher

A la recherche du bourg médiéval Abbaye Notre-Dame de Bellavaux, 18 septembre 2021 15:00, Charenton-du-Cher. Journée du patrimoine 2021 Abbaye Notre-Dame de Bellavaux. Gratuit|Sur inscription 0611773186, mairie.charentonducher@wanadoo.fr

18 et 19 septembre A la recherche du bourg médiéval * *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Groupe limité à une vingtaine de personnes – Parking : place de la poterne, fléchage jusqu’au Narthex ou une présentation générale de la cité précédera la balade touristique

Abbaye Notre-Dame de Bellavaux 18210 Charenton-du-Cher Charenton-du-Cher 18210 Cher

https://cibul.s3.amazonaws.com/location36616645.jpg?_ts=1631119812095 02 48 62 00 30 http://charentonducher.fr

Abbaye de moniales fondée vers 620 par le vénérable Théodulphe, surnommé Bobolène, sous la règle de saint Colomban, qui fut remplacée plus tard par la règle bénédictine. De 1113 à 1120, l’archevêque Léger substitua des chanoines réguliers aux moniales. En 1503, l’abbaye fut affiliée à la congrégation de Chezal-Benoît. Elle était en pleine décadence lorsqu’elle fut restaurée en 1677 par Renée de Mesgrigny. L’abbaye fut fermée au XVIIIe siècle (dernière abbesse nommée en 1715)

Crédits : marie reine breton – licence libre Gratuit|Sur inscription Ville de Charenton-du-Cher

Détails Catégories d’évènement: Charenton-du-Cher, Cher Autres Lieu Abbaye Notre-Dame de Bellavaux Adresse 18210 Charenton-du-Cher Ville Charenton-du-Cher lieuville Abbaye Notre-Dame de Bellavaux Charenton-du-Cher