Plounéour-Ménez

Quand le cloître avait des ailes… – Abbaye du Relec Abbaye du Relec, 18 septembre 2021, Plounéour-Ménez Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Quand le cloître avait des ailes… – Abbaye du Relec * Du cloître du 13e siècle, il ne reste que l’aile est.

Ces vestiges ne nous donnent qu’une infime idée de l’architecture des lieux. Laissez-vous surprendre par l’importance de cet ensemble dans la vie monastique cistercienne. *

samedi 18 septembre – 11h30 à 11h50

samedi 18 septembre – 14h45 à 15h05

samedi 18 septembre – 16h15 à 16h35

dimanche 19 septembre – 11h30 à 11h50

dimanche 19 septembre – 14h45 à 15h05

dimanche 19 septembre – 16h15 à 16h35

L’abbaye cistercienne du Relecq fut fondée le 30 juillet 1132 par sept moines provenant de l’abbaye de Bégar. L’église actuelle date pour la majeure partie de cette époque, mais elle a subi des remaniements : percement de baies dans le collatéral nord et dans les chapelles latérales du choeur au 13e siècle, percement de baies dans le collatéral sud, réfection des pignons du même collatéral et du choeur à la fin du 15e siècle, et enfin, démolition des deux premières travées de la nef et reconstruction de la façade occidentale en 1785. Les bâtiments abbatiaux du 17e siècle ne subsistent plus qu’à l’état de vestiges.

