Visites guidées du jardin de l’Abbaye Notre-Dame de Tuffé-Val De La Chéronne Abbaye de Tuffé, 18 septembre 2021 15:30, Tuffé-Val-de-la-Chéronne. Journée du patrimoine 2021 Abbaye de Tuffé. Gratuit 0641825093

18 et 19 septembre Visites guidées du jardin de l’Abbaye Notre-Dame de Tuffé-Val De La Chéronne * Abbaye Notre-Dame Visite guidée du jardin, le samedi à 15h30, en compagnie d’Edith Boulen, jardinière à l’abbaye, sur le thème “Histoire de l’abbaye au travers du jardin, ou comment les multiples transformations et utilisations du lieu ont insiré la création du jardin actuel à partir de 2008”

Visite guidée le dimanche à 15h30, sur le thème: “Abbaye, prieuré, faÏencerie, mairie, maison et ferme: 1300ans d’histoire en un seul lieu” *

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h30

Réservation recommandée

Abbaye de Tuffé 3 ter place de l’église 72160 Tuffé Tuffé-Val-de-la-Chéronne 72160 Tuffé Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17635835.jpg 02 44 32 17 56 http://abbaye-tuffe.blogspot.com https://www.facebook.com/abbaye72160

Vestiges de l’abbaye reconstruite entre 1680 et 1720 par les moines mauristes et pigeonnier du XVIe siècle, au sein d’un jardin créé et entretenu avec passion par une équipe de bénévoles.

Crédits : J-P. Berlose-Cemjika / Pays du Perche Sarthois Gratuit Amis de l’abbaye de Tuffé

