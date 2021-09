Tuffé-Val-de-la-Chéronne Abbaye de Tuffé Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne Découverte en famille de l’abbaye de Tuffé et de ses jardins avec Explorama Abbaye de Tuffé Tuffé-Val-de-la-Chéronne Catégories d’évènement: Sarthe

18 et 19 septembre Découverte en famille de l’abbaye de Tuffé et de ses jardins avec Explorama * Combien de boulins dans le pigeonnier ? Où se cache la Velue ? Mais qui donc est Dame Loppa ?

Gràce à l’appli Explorama chargée sur votre smartphone, découvrez l’abbaye de Tuffé et ses jardins au travers d’un jeu de piste à réaliser en famille. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Entrée libre. Disposez d’un téléphone avec l’appli Explorama installée et le jeu chargé.

Abbaye de Tuffé 3 ter place de l’église 72160 Tuffé Tuffé-Val-de-la-Chéronne 72160 Tuffé Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17635835.jpg 02 44 32 17 56 http://abbaye-tuffe.blogspot.com https://www.facebook.com/abbaye72160

Vestiges de l’abbaye reconstruite entre 1680 et 1720 par les moines mauristes et pigeonnier du XVIe siècle, au sein d’un jardin créé et entretenu avec passion par une équipe de bénévoles.

