Le patrimonial mondial s’expose ! Abbaye de Sorde, 18 septembre 2021 10:00, Sorde-l'Abbaye. Journée du patrimoine 2021 Abbaye de Sorde. Gratuit

18 et 19 septembre Le patrimonial mondial s’expose ! * “L’invention du patrimoine mondial” et “Sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Nouvelle-Aquitaine” : deux expositions à découvrir dans les espaces de l’abbaye. Ces expositions en libre accès racontent le patrimoine mondial (création, enjeux, sélection, autres programmes de l’Unesco, etc.) et les monuments classés par l’Unesco qui jalonnent les chemins jacquaires dans notre région. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit.

Abbaye de Sorde 232, place de l’église 40300 Sorde-l’Abbaye Sorde-l’Abbaye 40300 Landes

05 58 73 09 62 http://www.abbaye-sorde.fr

Au sud du Pays d’Orthe et Arrigans, à la croisée des Landes et du Pays Basque, se trouve le village de Sorde-l’Abbaye. Sa renommée tient principalement à son abbaye, édifiée au XIe siècle, au bord du gave d’Oloron. L’abbaye de Sorde est classée aux Monuments Historiques depuis 1994 et a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

