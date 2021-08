L’abbaye dévoile ses origines antiques Abbaye de Sorde, 18 septembre 2021 10:00, Sorde-l'Abbaye.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye de Sorde.

18 et 19 septembre

L’abbaye dévoile ses origines antiques

Libre déambulation dans l’ancienne abbaye bénédictine (église et bâtiments conventuels) et le site archéologique gallo-romain (mosaïques).

L’histoire de l’abbaye édifiée au Xe siècle sur les vestiges d’une villa gallo-romaine se dévoile tout au long d’une libre déambulation à travers les siècles : mosaïques gallo-romaines (fin IVe-début Ve siècle), caractéristiques de l’école d’Aquitaine, et celles plus tardives de la période mérovingienne (VIe-VIIe siècles), église abbatiale et ses décors romans (tympan, chapiteaux, mosaïques), bâtiments conventuels reconstruits au XVIIIe siècle. En raison des travaux de restaurations en cours, la terrasse et le cryptoportique ne sont pas accessibles.

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Abbaye de Sorde 232, place de l’église 40300 Sorde-l’Abbaye Sorde-l’Abbaye 40300 Landes

05 58 73 09 62 http://www.abbaye-sorde.fr

Au sud du Pays d’Orthe et Arrigans, à la croisée des Landes et du Pays Basque, se trouve le village de Sorde-l’Abbaye. Sa renommée tient principalement à son abbaye, édifiée au XIe siècle, au bord du gave d’Oloron. L’abbaye de Sorde est classée aux Monuments Historiques depuis 1994 et a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Crédits : ©S. Zambon-CD40 Gratuit