Sales, une histoire d’alpage à Sixt Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval, 17 septembre 2021 15:00, Sixt-Fer-à-Cheval.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre

Sales, une histoire d’alpage à Sixt

Pendant trois ans, le Département de la Haute-Savoie a conduit des recherches sur les écosystèmes montagnards du territoire autour de trois espaces : l’alpage de Sales à Sixt-Fer-à-Cheval, celui du plateau des Glières et sur la montagne du Salève.

Géologues, historiens, ethnologues, archéologues, botanistes, sociologues se sont penchés sur la formation du paysage, l’évolution de la forêt, les usages et gestions des espaces par l’homme (agriculture, pastoralisme, chasse), les habitats temporaires et permanents…

Avec une approche simple et pédagogique, l’exposition “Sales, une histoire d’alpage à Sixt” raconte les résultats de ces recherches.

vendredi 17 septembre – 15h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval abbaye de Sixt Sixt-Fer-à-Cheval 74740 Haute-Savoie

L’abbaye de Sixt est une abbaye de chanoines réguliers de la congrégation d’Abondance située à Sixt-Fer-à-Cheval, dans le département de la Haute-Savoie.

Fondée avant 1144, elle est fermée en 1792 à la suite de l’invasion française de la Savoie.

Seule une partie des bâtiments de l’ancienne abbaye subsiste aujourd’hui. L’église et son grenier, l’ancien bâtiment abbatial et le presbytère sont inscrits au titre des Monuments historiques par arrêté du 17 février 1997.

Depuis le début des années 2010, l’ancien site abbatial fait l’objet de recherches archéologiques et historiques.

L’abbaye a contribué à assurer dès le Moyen-Âge une activité de pastoralisme dans un secteur de haute-montagne.

