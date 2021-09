La Roque-d'Anthéron ABBAYE DE SILVACANE Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron 2 concerts Electro/Pop & Soul : Elodie Rama suivie de Since Charles ABBAYE DE SILVACANE La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Journée du patrimoine 2021

Samedi 18 septembre, 14h00 2 concerts Electro/Pop & Soul : Elodie Rama suivie de Since Charles * CONCERTS GRATUITS SOUL * R&B * POP ELODIE RAMA – Soul / R&B / Pop Avec son album à sortir en 2022, son identité créolisée nourrit encore d’avantage son amour des sonorités hip-hop qui l’avaient accompagnée aux côtés d’Hocus Pocus et dessine une musique plurielle et sans frontière. SINCE CHARLES – Pop Avec son electro pop amoureuse dans ses textes et nostalgique dans ses influences, Since Charles invoque autant Etienne Daho que Flavien Berger, les musiques noires que la new wave. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

Gratuit – sans réservation

ABBAYE DE SILVACANE Route Départementale 561 13640 La Roque d’Anthéron La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône

04 42 50 41 69 http://www.abbaye-silvacane.com

Construite au XIIème siècle, l’abbaye de Silvacane est un pur témoin du rayonnement de l’ordre cistercien en Provence. Face aux contreforts du Lubéron, elle se découvre et surprend le visiteur par sa sobriété, mais elle l’invite également à la méditation. Rigoureuse et sereine, son architecture est un parfait accord avec la règle prônée par saint Benoît régissant le mode de vie de moins cisterciens.

Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron