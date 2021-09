La Roque-d'Anthéron ABBAYE DE SILVACANE Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Exposition de Matthieu Ricard – Abbaye de Silvacane ABBAYE DE SILVACANE La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

18 et 19 septembre Exposition de Matthieu Ricard – Abbaye de Silvacane * Exposition de Matthieu Ricard, Quarante photographies en grand format de Matthieu Ricard imprimées sur un papier japonais awagami et accompagnées pour chacune d’entre elle d’une citation spirituelle écrite de la main de l’artiste. Un tour du monde de la sagesse par un des penseurs et artistes préféré des français. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Entrée libre – dernière entrée 45min avant la fermeture.

ABBAYE DE SILVACANE Route Départementale 561 13640 La Roque d’Anthéron La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône

04 42 50 41 69 http://www.abbaye-silvacane.com

Construite au XIIème siècle, l’abbaye de Silvacane est un pur témoin du rayonnement de l’ordre cistercien en Provence. Face aux contreforts du Lubéron, elle se découvre et surprend le visiteur par sa sobriété, mais elle l’invite également à la méditation. Rigoureuse et sereine, son architecture est un parfait accord avec la règle prônée par saint Benoît régissant le mode de vie de moins cisterciens.

Crédits : @Matthieu Ricard

