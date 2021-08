Quimperlé Abbaye de Sainte-Croix Finistère, Quimperlé L’abbaye Ste-Croix et ses 900 ans d’histoire. Abbaye de Sainte-Croix Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Journée du patrimoine 2021

L'abbaye Ste-Croix et ses 900 ans d'histoire. Malgré sa reconstruction partielle vers 1860, ce monument du 11e siècle est exceptionnel, tant par l'originalité de son plan centré et cruciforme, que par la richesse et la variété de son architecture et de son mobilier. Présentation détaillée par époque (crypte romane, statuaire gothique, retable renaissance…).

L’abbaye bénédictine de Sainte-Croix, fondée en 1029, était au Moyen Âge l’une des plus riches de Bretagne.

C’est la seule église en Bretagne à avoir un plan circulaire (Sainte Croix épouse la forme d’un trèfle avec une rotonde centrale). Elle conserve un important mobilier : mise au tombeau du début du 15e siècle, retable du 16e siècle, trésor d’orfèvrerie du 16e au 19e siècles, christ habillé du XVIIe…

