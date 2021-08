Marseille Abbaye de Saint Victor Bouches-du-Rhône, Marseille Exposition de la mosaïque à la fresque Abbaye de Saint Victor Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Exposition de la mosaïque à la fresque Abbaye de Saint Victor, 17 septembre 2021

17 – 19 septembre Exposition de la mosaïque à la fresque * Exposition des amis de Saint Victor *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Entrée libre

Abbaye de Saint Victor 168, rue Sainte 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location23469589.jpg +33 4 96 11 22 60 http://www.saintvictor.net/ http://www.amisdesaintvictor.com

L’abbaye Saint-Victor de Marseille a été fondée au Ve siècle par Jean Cassien, à proximité des tombes de martyrs de Marseille, parmi lesquels Saint Victor de Marseille († en 303 ou 304), qui lui donna son nom. L’abbaye prit une importance considérable au tournant du premier millénaire par son rayonnement dans toute la Provence. L’un de ses abbés, Guillaume de Grimoard, fut élu pape en 1362 sous le nom d’Urbain V. À partir du xve siècle, l’abbaye entama un déclin irrémédiable. Depuis plus de 1 500 ans, Saint-Victor est un des hauts lieux du catholicisme dans le sud de la France, et bien que le monastère ait été démantelé à la Révolution, l’église reste toujours affectée au culte. En 1968, le maire de Marseille Gaston Defferre fait replacer dans les cryptes de l’abbaye la riche collection de sarcophages de la fin du ive siècle à la première moitié du ve siècle que contenait l’église1. Ces sarcophages étaient précédemment exposés au musée du château Borély. Ce transfert fait de l’abbaye de Saint-Victor le musée d’art chrétien du premier millénaire le plus important en Provence après celui d’Arles2. L’abbaye fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840 et par la Liste de 18623. En 1934, l’abbatiale est élevée au rang de basilique mineure par le pape Pie XI.

