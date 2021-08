Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe Saint-Savin, Vienne Visitez l’abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Visitez l'abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe, 17 septembre 2021

Vendredi 17 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Visitez l’abbaye de Saint-Savin * Visite guidée de l’église abbatiale de Saint-Savin, inscrite à l’Unesco. Haute de 17 mètres, la voûte de la nef présente un exceptionnel décor de peintures datant de l’époque romane. Les élèves sont invités à lever un œil nouveau sur le patrimoine remarquable de Saint-Savin pour découvrir des récits aussi fascinants les uns que les autres et un chef d’œuvre de l’humanité. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 11h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h00

vendredi 17 septembre – 16h00 à 17h00

vendredi 17 septembre – 17h00 à 18h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Parking bus gratuit en face de l’abbaye.

Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe Place de Libération, 86310 Saint-Savin

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 05 49 84 30 00 http://www.abbaye-saint-savin.fr

L’abbatiale poitevine, fleuron de l’art roman en Poitou-Charentes, s’impose par ses peintures murales commanditées par les moines bénédictins de ce haut lieu de l’architecture monastique. Au XIXe siècle, grâce à l’initiative de Prosper Mérimée, alors Inspecteur général des Monuments Historiques, les peintures, datées de la fin du XIe, début XIIe siècle, ont été sauvées. De nombreux travaux et campagnes de restauration visant à sauvegarder les peintures ont alors été entrepris. L’église, classée en 1840 sur la première liste des monuments historiques, continue encore de faire l’objet de toutes les attentions des restaurateurs. L’église fut inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1983, au titre de deux critères d’évaluation: elle est considérée comme un chef-d’œuvre du génie créateur de l’homme (critère I) tout en étant le témoignage remarquable d’une civilisation disparue (critère III). L’image, en effet, à travers le cycle mural de Saint-Savin, est l’héritage d’un passé, celui d’une culture et enfin celui d’une histoire, celle d’où l’on vient…

