Démonstration de greffe d'arbres fruitiers Abbaye de Saint-Riquier – Centre culturel départemental, 18 septembre 2021

Journée du patrimoine 2021 Abbaye de Saint-Riquier – Centre culturel départemental. Gratuit 0360034470, abbayesaintriquier@somme.fr

18 et 19 septembre

Démonstration de greffe d’arbres fruitiers

L’association des Croqueurs de Pommes, amateurs bénévoles pour la sauvegarde des variétés fruitières, sera présente dans les jardins de l’abbaye pour vous présenter quelques arbres fruitiers. Cette découverte sera suivie d’une démonstration de greffe.

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Sur inscription



Abbaye de Saint-Riquier – Centre culturel départemental Place de l’église 80135 SAINT-RIQUIER Saint-Riquier 80135 Somme

Sur les pentes de la vallée de la Somme se dresse une majestueuse abbaye de près de 1400 ans d’histoire. Elle tire son nom d’un habitant du vicus de Centule (la ville aux cent tours, aujourd’hui nommée Saint-Riquier) converti à le religion chrétienne, qui va évangélisé le Ponthieu et être fait saint à sa mort en 645.

Le monastère fondé au VIIe siècle devient une abbaye royale en 632 par la protection que lui accorde le roi Dagobert Ier. Son importance est telle que Charlemagne y met à sa tête en 790 un des plus hauts personnages de sa cour, Angilbert, son conseiller.

Abbaye majeure du monde carolingien, elle est détruite en 881 par l’invasion des Normands. Au total elle souffrira de dix-sept destructions. L’architecture éclectique du monument témoigne de ce passé mouvementé.

A la Révolution française, les anciens bâtiments conventuels sont vendus comme bien national. Utilisés dans un premier temps comme carrière de pierres, ils recevront ensuite bien des affectations, militaires (hôpitaux pendant les deux guerres mondiales), religieuses (un petit séminaire occupe les lieux de 1822 à 1952) et civiles. Propriété du Conseil départemental de la Somme depuis 1972, ils accueillent aujourd’hui un centre culturel dédié aux spectacles vivants, avec une programmation (expositions, théâtre, danse, concerts) riche, diversifiée et de qualité.

Aux côtés du centre culturel se dresse l’abbatiale de l’abbaye. Elle constitue l’un des plus beaux spécimens de l’art gothique flamboyant en Picardie maritime. Elle est par ailleurs classée au titre des monuments historiques depuis 1840. La magnifique façade est revêtue d’une ornementation sculptée très abondante et délicate. A l’intérieur, ses vastes dimensions donnent bel et bien l’impression de pénétrer dans une cathédrale. Dans la nef, la grandeur et la puissance règnent. Des statues colossales entourent le porche : saint Christophe, saint Jacques le Majeur. Le chœur se veut profond et le mobilier reste exceptionnel : lutrin, stalles du XVIIe siècle, statues polychromes du XVIe siècle (dans le déambulatoire). Un escalier des matines mène à une chapelle privée ornée de peintures murales du XVIe siècle représentant,entre autres, une danse macabre, le « Dit des trois morts et des trois vifs ».

