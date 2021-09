Maillezais Abbaye de maillezais Maillezais, Vendée Visite libre de l’abbaye de Maillezais Abbaye de maillezais Maillezais Catégories d’évènement: Maillezais

Vendée

Visite libre de l’abbaye de Maillezais Abbaye de maillezais, 18 septembre 2021 10:00, Maillezais. Journée du patrimoine 2021 Abbaye de maillezais. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite libre de l’abbaye de Maillezais * Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, le Département de la Vendée vous invite à découvrir les ruines majestueuses de cet ensemble architectural remarquable qui se dressent aujourd’hui dans le Marais Poitevin. http://www.sitesculturels.vendee.fr/Abbaye-de-Maillezais *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

Entrée libre – Application des mesures sanitaires en vigueur

Abbaye de maillezais Bourg, 85420 Maillezais Maillezais 85420 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 51 53 66 80 http://www.sitesculturels.vendee.fr https://www.facebook.com/AbbayesDuSudVendee?ref=hl

En 976, le duc d’Aquitaine Guillaume Fier-à-Bras fonda un monastère sur l’île de Maillezais. Au début du XIème siècle, les religieux obtinrent la totalité de l’île sous réserve d’y établir un nouveau monastère. La première fondation devint prieuré (St Pierre le Vieux). La nouvelle abbaye fut placée sous la dépendance du Saint Siège. Dès lors, la richesse de l’abbaye ne cessa de croître. En 1317, le pape Jean XXII érigea l’abbaye de Maillezais en évêché. Le chantier reprit! Au début du XVIème siècle, Geoffroy d’Estissac, évêque éclairé, lança une nouvelle campagne de constructions. Sous son épiscopat, Rabelais vint y résider. Au faîte de sa gloire, Maillezais allait succomber aux Guerres de Religion. L’évêché fut transféré à La Rochelle en 1666. En 1791, vendue comme Bien National, Maillezais devint une carrière de pierre. Du puissant avant-corps, il reste une courte nef à deux travées couvertes en berceau brisé et deux tours carrées avec leurs escaliers en vis. La partie basse du mur Nord de la nef date de 1010. Au début du XIVème siècle, les moines ont apporté d’importantes modifications : les larges baies de la nef et le transept gothiques. Au Sud de l’église, les fouilles ont mis à jour les fondations du cloître, les salles de réserve, les cuisines, le réfectoire, la salle capitulaire. De l’hostellerie du XIVème siècle, il reste deux ailes. L’aile Sud est assise sur des salles voûtées. Le réfectoire est pourvu de baies gothiques à banquettes. Un dortoir charpenté occupe l’étage.

Crédits : © D.FUGERE Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Maillezais, Vendée Autres Lieu Abbaye de maillezais Adresse Bourg, 85420 Maillezais Ville Maillezais Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Abbaye de maillezais Maillezais