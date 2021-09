Visite guidée de l’Abbaye de la Grainetière aux Herbiers Abbaye de la grainetière, 18 septembre 2021 10:30, Les Herbiers.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye de la grainetière. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre

Visite guidée de l’Abbaye de la Grainetière aux Herbiers

Venez découvrir ou redécouvrir l’Abbaye de la Grainetière et son histoire de 9 siècles !

BONUS : Présentation des esquisses du PROJET 2030 de restitution des voulmes détruits au cours des siècles.

Sur les 2 jours des JEP : 18 visites guidées par groupes de 30 personnes les samediet dimanche avec départ toutes les demie-heures à partir de 14h. Plus le samedi matin à 10h30 et 11h.

Visites guidées uniquement et sans réservation.

Pas de visite libre ces 2 jours.

Gratuit avec libre participation aux frais d’entretien de l’abbaye.

Pass sanitaire et masque.

Gel hydroalcoolique à disposition.

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Gratuit (libre participation aux fraios d’entretien de l’abbaye). 540 places :18 visites guidées par groupes de 30 personnes.



Abbaye de la grainetière La grange d’Ardelay, 85500 Les Herbiers Les Herbiers 85500 Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 07 70 68 68 61 http://www.abbayedelagrainetiere.fr http://facebook.com/abbayedelagrainetiere

Émanation de l’abbaye bénédictine de Fontdouce, en Saintonge, l’abbaye est fondée en 1130 sur un site à défricher. Après des débuts difficiles qui freinent la construction des bâtiments , elle atteint son apogée entre le XIII° et le XV° malgré la Guerre de Cent ans qui l’oblige à se fortifier ; elle amorce son déclin dans la deuxième moitié du XV°; elle est abandonnée en 1760. Les bâtiments conventuels subsistants témoignent de l’évolution entre roman et gothique d’une architecture austère et élégante ( 3 absidioles de l’abbatiale, aile Ouest du cloître, salle capitulaire). Aux angles Sud-Est et Sud-Ouest de l’ensemble, deux tours fortifiées présentent un appareil défensif développé. M.O Mandy. (2002).

