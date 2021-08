Hambye Abbaye de Hambye Hambye, Manche Installation d’art contemporain de Louis-Marie Catta dans le cadre du 5e parcours d’arts sous les clochers Abbaye de Hambye Hambye Catégories d’évènement: Hambye

Installation d’art contemporain de Louis-Marie Catta dans le cadre du 5e parcours d’arts sous les clochers Abbaye de Hambye, 17 septembre 2021 14:00, Hambye. Journée du patrimoine 2021 Abbaye de Hambye. Gratuit

17 – 19 septembre Installation d’art contemporain de Louis-Marie Catta dans le cadre du 5e parcours d’arts sous les clochers * Au sein de l’Abbaye d’Hambye, Louis-Marie Catta, artiste platicien présente une installation “argile-origine” dans le choeur de l’église abbatiale. De récentes découvertes scientifiques assurent que la vie est apparue dans des marécages… un trait d’aluminium-miroir célébre l’argile, le mêle aux reflets des piliers de l’abbaye d’Hambye… *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Abbaye de Hambye 50450 Hambye Hambye 50450 Manche

02 33 61 76 92 http://www.patrimoine.manche.fr

Patrimoine du département de la Manche, l’abbaye accueille au sein de l’église abbatiale une installation d’art contemporain en partenariat avec l’association Arts sous les clochers

Crédits : © arts sous les clochers Gratuit

