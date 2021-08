Sacrée Sacristie – Abbaye de Daoulas Abbaye de Daoulas, 18 septembre 2021 10:30, Daoulas.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye de Daoulas. Gratuit 02 98 25 84 39

18 et 19 septembre

Sacrée Sacristie – Abbaye de Daoulas

Entrez dans l’église, traversez la nef, passez derrière le chœur puis poussez la lourde porte de la sacristie.

Au plafond, sur les murs et même au sol, les époques ont laissé des traces dont l’architecture témoigne. Roman comme gothique ont alors leur mot à dire.

samedi 18 septembre – 10h30 à 10h50

samedi 18 septembre – 13h30 à 13h50

samedi 18 septembre – 17h30 à 17h50

dimanche 19 septembre – 10h30 à 10h50

dimanche 19 septembre – 13h30 à 13h50

dimanche 19 septembre – 17h30 à 17h50

Sur réservation – Public : Adulte – Type : Visite accompagnée – Niveau : Pour tous



Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’église, BP34, 29460, Daoulas Daoulas 29460 Finistère

https://www.cdp29.fr/fr/presentation-daoulas

Un cloître roman unique en Bretagne et sa vasque remarquable, la fontaine et l’oratoire du 16e siècle, l’abbatiale du 12e siècle : l’ensemble témoigne de la splendeur initiale du site. Ancien monastère, régi à partir du 12e siècle par les chanoines réguliers de l’ordre de Saint-Augustin, l’Abbaye de Daoulas domine la petite ville de Daoulas, autrefois port stratégique entre le Léon et la Cornouaille. L’origine de l’abbaye remonterait, selon la légende, à l’an 510 mais les premiers documents connus, datés du 12e siècle, attestent de sa fondation en 1167 par le vicomte du Léon. Après une longue période de prospérité, les bâtiments, vendus à la Révolution, tombent dans le domaine privé, hormis l’abbatiale devenue église paroissiale.

L’Abbaye de Daoulas possède le privilège, rare, de cumuler les centres d’intérêt : le charme des jardins et leur diversité botanique, la grande qualité patrimoniale du site et la découverte des cultures lointaines ou disparues à la faveur d’expositions centrées sur l’ailleurs, thème sensible depuis toujours en ce pays de voyageurs.

Crédits : © CDP29 Gratuit