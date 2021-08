Découvrez la grande abbaye Abbaye de Cluny, 17 septembre 2021 09:30, Cluny.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye de Cluny. Gratuit

17 – 19 septembre

Découvrez la grande abbaye

Venez découvrir l’abbaye révélée par notre nouveau parcours numérique composé de bornes de réalité augmentée, d’un film 3D ainsi qu’une nouvelle salle d’introduction à la visite.

La journée du vendredi est consacrée aux groupes scolaires.

vendredi 17 septembre – 09h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

Abbaye de Cluny Palais du Pape Gélase Place du 11 août 1944 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location60608780.jpg 03 85 59 15 93 http://www.monuments-nationaux.fr

L’abbaye de Cluny fut fondée en 910 par Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine. Il donne ses terres de Cluny aux apôtres Pierre et Paul, soustrayant ainsi l’abbaye du pouvoir de l’évêque et des seigneurs laïcs. Il choisit Bernon comme premier abbé. Les moines doivent suivre la règle bénédictine. L’abbaye de Cluny a la possibilité de réformer d’autres monastères. Très vite, dans une Europe en quête de restructuration religieuse, l’abbaye devient un modèle et une multitude de monastères se placent sous la dépendance de Cluny. A la fin du XIème siècle, l’abbaye de Cluny est une des plus importantes capitales de l’Europe chrétienne. Elle est à la tête d’un réseau de près de 1400 dépendances et d’environ 10 000 moines répartis dans l’Europe entière. L’abbé alors en place, Hugues de Semur, décide de faire construire une église abbatiale qui représentera la puissance de Dieu sur terre, mais également la puissance de Cluny. En 1088, commence le chantier de la “Maior Ecclesia”, la plus grande église romane jamais construite dont les voûtes culminent à 30 m. Un siècle plus tard, on construira l’avant-nef. Ainsi, l’église abbatiale de Cluny, la “Maior Ecclesia” ou encore Cluny III, sera la plus grande église de la chrétienté pendant près de 400 ans. Des abbés illustres se succèderont à la tête de l’abbaye pendant les siècles suivants, comme Richelieu ou Mazarin mais rien n’arrêtera le déclin progressif de la puissante abbaye. Pourtant, vers 1750, on reconstruit les bâtiments conventuels et on dote ainsi l’abbaye d’un vaste complexe de style classique. Les moines n’auront guère le temps d’occuper les lieux car la Révolution éclate peu de temps après les travaux. Les moines sont alors expulsés et dispersés dans les paroisses environnantes, les bâtiments sont saisis comme biens nationaux et mis en vente. L’immense église est alors achetée par des marchands de matériaux qui l’utiliseront comme carrière de pierre et démantèleront peu à peu ce chef-d’œuvre de l’art roman. Aujourd’hui, les vestiges qui nous sont parvenus, le bras sud du grand transept ou encore le petit transept sud, nous donnent une idée de l’immensité de cet édifice. De nombreux autres éléments sont parvenus jusqu’à nous : le mur d’enceinte et ses tours, les bâtiments conventuels du XVIIIème siècle, le Farinier, bâtiment du XIIIème siècle, qui abrite aujourd’hui les chapiteaux du rond-point du chœur de la “Maior Ecclesia”. Le Musée d’art et d’archéologie présente de nombreux vestiges sculptés de l’église et du bourg monastique. Un nouveau film en 3D ouvre la visite de l’abbaye en faisant découvrir l’église abbatiale restituée au temps de sa splendeur. L’abbaye de Cluny est ouverte au public par le Centre des monuments nationaux.

