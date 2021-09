Saint-Gelven Abbaye de Bon-Repos Côtes-d'Armor, Saint-Gelven Conférence “Le Pays des Rohan, un nouveau Pays d’art et d’histoire” Abbaye de Bon-Repos Saint-Gelven Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Conférence “Le Pays des Rohan, un nouveau Pays d’art et d’histoire” Abbaye de Bon-Repos, 18 septembre 2021 16:00, Saint-Gelven. Journée du patrimoine 2021 Abbaye de Bon-Repos. Gratuit

Samedi 18 septembre, 16h00 Conférence “Le Pays des Rohan, un nouveau Pays d’art et d’histoire” * Les richesses patrimoniales et culturelles du Pays des Rohan, au cœur de la Bretagne, font aujourd’hui l’objet d’une reconnaissance nationale grâce au label Pays d’art et d’histoire. Cette dernière est autant l’aboutissement d’un important travail collectif que le début de 10 ans de travail pour la connaissance, la protection et la valorisation des patrimoines du territoire.

Claire Tartamella, en charge de la candidature, présentera lors de cette conférence les patrimoines du territoire et l’état de leur connaissance dans le cadre de l’Inventaire participatif régional, ainsi que les objectifs du projet Pays d’art et d’histoire pour les prochaines années. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

Sur réservation

Abbaye de Bon-Repos Bon-Repos, 22570 Saint-Gelven Saint-Gelven 22570 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location22246807.jpg 02 96 24 82 20 http://www.bon-repos.com https://www.youtube.com/channel/UCXXaR1BkpWCJUN-fwnXU-aw

L’abbaye de Bon Repos fut fondée en 1184 par Allain, vicomte de Rohan, qui y installa des moines cisterciens. Les ruines datent des 13e et 14e siècles. Les dépendances et vestiges environnant l’abbaye remontent aux 14e et 18e siècles. De l’ancienne abbaye ne subsistent qu’un pilier de l’église et les murs des bâtiments claustraux, le reste ayant été détruit après la vente de l’abbaye comme bien national en 1791, les matériaux ayant été réutilisés dans les reconstructions alentours. Le pilier appartient au 13e siècle, mais au 18e siècle les chapiteaux à feuillages des colonnettes ont été remplacés par des chapiteaux doriques. Un aveu de 1686 montre que le couvent se composait d’un cloître carré entouré de bâtiments, dont la chapelle. Au 18e siècle, seule la chapelle du 13e siècle fut conservée lors de la reconstruction, le reste fut remplacé par de nouveaux bâtiments.

